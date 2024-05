Diversidade do Turismo Rural: experiências e perspectivas na Feira de Santana

Sempre me inquieta o baixo aproveitamento das oportunidades de investimento no município de Feira de Santana. Uma cidade que nasceu como passagem de tropeiros, que possui uma tradição de vaqueiros, de um Campo do Gado vicejante. Aterrorizante não explorarmos nada de turismo, e olha que estamos localizados a 110 km de Salvador, a 40 km de Cachoeira, e nada usufruímos dessa demanda por turismo.

O turismo rural refere-se a atividades realizadas em áreas rurais, que envolvem interação com a natureza, cultura local e tradições. Geralmente, os visitantes buscam experiências autênticas, como hospedagem em fazendas, participação em atividades agrícolas, gastronomia regional e contato com a vida rural. É uma forma de turismo que valoriza a tranquilidade, o patrimônio natural e cultural das áreas rurais.

Diversas modalidades de turismo rural estão disponíveis, variando conforme as preferências e interesses dos turistas. Entre estas modalidades, destacam-se

–Agroturismo que consiste em visitas a estabelecimentos agrícolas, permitindo aos turistas participar de atividades como colheita, ordenha e plantio, dentre outras.

– Turismo de habitação rural onde se caracteriza pela hospedagem em residências campestres, fazendas ou habitações históricas, proporcionando aos visitantes uma experiência imersiva na vida local por determinado período.

– Gastronômico com envolvimento através da culinária regional, incluindo degustações de pratos típicos, visitas a feiras de produtores locais e participação em workshops culinários.

– Cultural pratica a exploração das tradições, artesanato local, festivais e celebrações regionais, promovendo uma compreensão mais profunda da cultura local.

Tais modalidades frequentemente se intercalam, proporcionando uma gama diversificada de experiências aos turistas. .

Para incrementar o turismo rural em Feira de Santana, na Bahia, algumas estratégias podem ser consideradas:

– Diversificação de atividades: Desenvolver uma variedade de atividades atrativas para os visitantes, como passeios de charrete, trilhas guiadas, oficinas de culinária local, visitas a produtores rurais, entre outras. A questão seria mapear, cadastrar e treinar os atores, dotando a toda comunidade de um espirito de investidor, onde seu trabalho serviria de alavancador de recursos para toda família envolvida.

– Promoção da cultura local: Valorizar a cultura e tradições locais através de eventos, festivais e feiras que destaquem a música, dança, artesanato e gastronomia típica da região. Temos aqui na região comunidades quilombolas que conseguem ter efeito de atração a visitantes ávidos por conhecer a cultura local. A comunidade da quixabeira da Matinha está pronta para receber turistas que certamente irão adorar sambar na roda ao som de Guda e família.

– Desenvolvimento de infraestrutura: Melhorar a infraestrutura nas áreas rurais para receber os turistas, incluindo sinalização adequada, acesso viário, estacionamento, e infraestrutura básica para hospedagem e alimentação. A hospedagem rural com segurança, cria um ambiente de contato com a natureza que as grandes cidades tentam mais não imitam nem de perto. Acordar ouvindo o canto do galo pode ser pouco para a gente daqui, mas para um turista tem um valor agregado enorme a sua existência.

– Parcerias com comunidades locais: Estabelecer parcerias com produtores rurais, pousadas, restaurantes e guias locais para oferecer experiências autênticas e garantir a sustentabilidade do turismo rural. Aqui órgãos como SENAR, Universidades, governos municipal e estadual podem e devem agir em sincronia, buscando o Desenvolvimento Sustentável.

– Educação e sensibilização: Promover programas de educação ambiental e cultural para os turistas, enfatizando a importância da preservação ambiental e do respeito às tradições locais. A criação de materiais educativos, áudio visual tais como vídeos e placa informativas, destacando a importância da preservação ambiental, cultural e social da zona rural. Ofertar atividades que provoquem a interação do turista com as comunidades locais.

– Marketing e divulgação: Investir em campanhas de marketing direcionadas para atrair visitantes interessados em turismo rural, destacando as belezas naturais, a cultura e as experiências únicas oferecidas na região de Feira de Santana. Por mais que exista um sentimento de não pertencimento, Feira de Santana, possui áreas de belezas naturais no campo, que podem e devem trazer satisfação a turistas interessados em desenvolvimento sustentável. Incentivo ao consumo saudável e responsável de alimentos e sua importância na dieta das pessoas, também orientando para um melhor respeito ao meio ambiente. Isso tudo se consegue com treinamento e aperfeiçoamento das comunidades.

Essas são algumas iniciativas que podem contribuir para o desenvolvimento do turismo rural em Feira de Santana, aproveitando os recursos naturais e culturais da região. Elas podem contribuir para aumentar a conscientização e o respeito dos turistas em relação ao turismo rural e às tradições locais, promovendo geração de renda aos atores envolvidos, bem como experiencias positivas para todos.