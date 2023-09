Celebrações pelo aniversário de Feira começam com missa, às 7h, na Matriz

O aniversário de 190 anos de emancipação política de Feira de Santana será celebrado nesta segunda-feira (18) com missa na Catedral Metropolitana de Sant’Ana, às 7h, com a presença do prefeito Colbert Martins Filho e demais autoridades municipais. Em seguida, o Chefe do Executivo conduz o hasteamento das bandeiras no estacionamento da Prefeitura.

A programação especial preparada pela Prefeitura para festejar a Princesa do Sertão inclui ainda a entrega do monumento do vaqueiro, às 9h. A peça feita em aço patinável, conhecido como corten, que contém elementos anticorrosivos e de alta duração, será instalada no canteiro central da rua Olímpio Vital.

A Escola Municipal Prof. Geminiano Costa, no bairro Sítio Novo, será entregue pelo prefeito às 9h30. A unidade vai atender 625 estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Durante o ato, o prefeito vai assinar a ordem de serviço para construção de 21 quadras esportivas, assinatura de convênio para funcionamento da Escola Municipal Dr. Gamaliel – municipalizada em 2022 – e ordem de serviço para cabeamento de rede nas escolas.

Logo em seguida, a Escola Municipal Ildes Ferreira será inaugurada no bairro Asa Branca, às 10h, e a Praça Ecológica (rua Topázio, 22, bairro Brasília), às 11h – este último ao lado da Escola Adenil Falcão.

Enquanto isso, o mutirão Feira Faz Mais pra Você oferece serviços de saúde, socioassistenciais e orientações para a população na praça dos Remédios, Centro, das 9h às 17h.

Nas escadarias do Paço Municipal Maria Quitéria, onde funciona a Prefeitura, alunos do Colégio João Paulo I homenageiam o município com a cantata “Vivendo Feira: Ontem, hoje e sempre” ainda na segunda-feira, às 16h.

Foto: Izinaldo Barreto