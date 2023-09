Lá vem o novo Vaqueiro

O atual Prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho (MDB) era candidato à reeleição de deputado federal,em outubro de 1998, quando o governo de César Borges, que sucedia Paulo Souto, inaugurou a avenida Olímpio Vital, e colocou uma escultura representando um Vaqueiro, com jaleco, um laço na mão, parecendo mais um gaúcho com uma expressão anódima se perguntando “onde eu estou?” Colbert e correligionários ridicularizaram o “boneco” em uma caminhada pelo centro da cidade. Era realmente uma arte feia, feita de última hora, eleitoreira, por um artesão que sequer se identificava. Mas a avenida ficou bonita, as árvores formaram uma alameda com sombra e vento no canteiro central, o tempo passou e a cidade se acostumou com o vaqueirinho mixuruca.

Até que certo dia de 2016 ele caiu, podre, do pedestal onde se encontrava. Foi fotografado por Ruy Barcellos, um flâneur e produtor cultural que morava no centro, antes da Prefeitura recolher como lixo o manequim de vitrine envolvido com fibra de vidro que ainda durou ali tantos anos como obra de arte oferecida à cidade pelo carlismo.

Era fulêro, de segunda categoria? era, mas era a escultura do Vaqueiro, um símbolo, não há Feira sem Vaqueiro…! Cadê a escultura do Vaqueiro? Cadê a escultura do Vaqueiro? Os primeiros que perguntaram, como sempre, foram os artistas. O próprio Ruy, antes de morrer. Márcio Punk abriu uma série de performances e as outras declarações pró-vaqueiro se espalharam.

O jornalista Edson Borges, na Secretaria de Cultura, absorveu os reclamos e encontrou uma solução: abriu um concurso para escolha de uma escultura de um Vaqueiro que substituísse aquela primeira. E assim foi feito, um artista ganhou o certame de alto nível, recebeu o prêmio e entregou a escultura, que foi publicizada, elogiada e admirada. Mas passou o tempo e cadê a Prefeitura colocar o Vaqueiro novo de volta ao lugar do falecido? Mudou o secretário de Cultura, o Projeto Centro pavimentou até o Beco da Energia mas o Vaqueiro novo não apareceu.

Mas quando é agora, ao que parece, lá vem o Vaqueiro novo, ele está chegando, é o que indica a construção de um novo pedestal próximo ao antigo, como você pode ver na primeira foto. Isso merece aboio.