Festa em Jaguara domingo escolhe Vaqueiro com a melhor roupa-de-couro

A Festa do Vaqueiro de Jaguara, uma das festividades mais tradicionais do gênero em Feira de Santana, será realizada neste sábado (30) e domingo (1°). Criada em 1995, a festividade que faz parte do calendário oficial do município chega esse ano a sua 36ª edição, mantendo viva a herança cultural e religiosa do distrito.

A programação da festa inclui o tradicional desfile dos vaqueiros encourados que será realizado no domingo, a partir das 10h, com saída da Fazenda Corcovado seguindo até a Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, onde será celebrada a tradicional missa do vaqueiro.

Além disso, a programação incluirá a escolha dos vaqueiros com as indumentárias mais destacadas (roupa-de-couro, arreios e sela do animal) bem como a presença das majestades da festa, a rainha e as princesas eleitas

Para animar o público, a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) anunciou a contratação de sete atrações musicais.

No domingo sobem ao palco Fábio Aquino, Sela Vaqueira, Vaqueirama, Cheiro Perfumado, Os Clones, Rodrigo Marques e Os Panteras.

Foto ilustrativa: Escultura do Vaqueiro em Feira de Santana