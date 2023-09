FLIFS : estudantes fizeram fila para fazer perguntas a Juraci Dórea

O bate-papo de Juraci Dórea promovido pela FLIFS (Feira Literária de Feira de Santana), lotou o teatro do Sesc, nesta quinta-feira,28, a maior parte do espaço ocupado por jovens estudantes que fizeram fila para fazer perguntas ao arquiteto, artista plástico, escritor, poeta, autor da escultura erguida no centro antigo da cidade, ali entre o Paço Municipal ‘Maria Quitéria’ e a gótica Igreja Senhor dos Passos. Foi extraordinária a interação de Juraci Dórea com os estudantes que fizeram perguntas surpreendentes e detalhistas como a última da fila: “Você pinta com qual mão?”. Juraci Dórea é destro.

P. S: Nos próximos dias, o jornalista André Pomponet publica texto comentando esse encontro.

Veja no vídeo um trecho de Juraci falando sobre o Projeto Terra.