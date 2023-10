Centro de Convenções de Feira está pronto em 14 meses, garante a Conder

Na tarde desta segunda-feira, 2, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, acompanhado do deputado federal Zé Neto, secretários e diversos políticos, visitou hoje o “canteiro de obras” do Centro de Convenções, onde assinou a ordem de serviço para que a obra seja retomada.

A obra do Centro de Convenções foio iniciada há mais de 16 anos. As obras do Centro de Convenções de Feira devem durar cerca de 14 meses, segundo informações do presidente da Conder (Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia), José Trindade. O investimento, segundo ele, é de mais de 56 milhões de reais. Após a visita, o governador foi a um hotel da cidade para um jantar com a classe empresarial.

Na foto, o governador Jerônimo, na Feira do Livro de Feira, sábado passado.