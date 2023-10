Professor Ivamberg condena mudança de nome de escola no povoado da Formiga

O vereador e professor Ivamberg Lima (PT), e mais cinco vereadores de Feira de Santana, votaram contra o projeto de lei que mudou o nome de uma escola, com 39 anos de existência, no povoado da Formiga, no distrito rural de Maria Quitéria. O projeto de autoria do vereador “duplamente governista” Paulão do Caldeirão (PSC) (ele apóia o governo do estado e o municipal), mudou para “Antônio Júlio da Silva” a escola denominada “Ruy Nunes Cerqueira”, construída em um dos governos do prefeito José Falcão (leia mais aqui)

“Espero que o Prefeito não sancione essa lei“, disse o vereador Ivamberg, que já foi diretor do Núcleo de Educação do Estado em Feira de Santana.