Câmara de Feira muda nome de escola na zona rural que tem 39 anos

A Câmara de Vereadores de Feira de Santana, por iniciativa do vereador Paulão do Caldeirão, mudou o nome da Escola Ruy Nunes Cerqueira para Antônio Júlio da Silva. A escola funciona há 39 anos na comunidade da Formiga, no distrito rural de Maria Quitéria.

Inaugurada pelo então prefeito José Falcão, a escola recebeu o nome de Rui em homenagem aos pais dos dois irmãos – Edgar e Alberto Nunes – que teriam influenciado o Prefeito a construir o prédio escolar, erguida em terreno doado por Antônio Júlio da Silva que agora se torna o nome da Escola, a pedido de familiares do mesmo e pessoas da comunidade.

Na época de sua inauguração (1984) a escola tinha três professores leigos e duas funcionárias.A professora Lúcia Bispo assumiu a administração da escola com duas salas,um banheiro, cantina e secretaria.