Turismo de observação de aves em Fernando de Noronha

Colocar, de forma sustentável, Fernando de Noronha (PE), ilha já bastante conhecida pela sua singular beleza natural, no mapa do mapa do turismo de observação de aves, que movimenta milhões nos Estados Unidos e na Europa e começa a crescer no Brasil. Esse é um dos objetivos do projeto Aves de Noronha que para isso lança o “Guia de Aves Fernando de Noronha” e oferece quatro rotas turísticas de observação de aves, em uma parceria com empresas de turismo e guias locais.

O projeto é realizado pelos pesquisadores Cecília Licarião, Larissa Amaral, Geisiane Sobral e Heideger Nascimento, com o apoio da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e da Log Nature.

O Guia pode ser adquirido nas lojas das entradas ao Parque Nacional e pelo site A Loja dos Passarinhos, parceira do projeto. O grupo Atlantis, também parceiro do Aves de Noronha, foi responsável pela produção da publicação. As informações sobre as rotas de observação de aves e o valor dos pacotes estão disponíveis no site https://www.espacosilvestre.org.br/birdwatchingnoronha

As espécies raras da ilha – O Arquipélago de Fernando de Noronha abriga a maior diversidade de aves marinhas do país. Ao todo, são quase 90 espécies de aves registradas que usam a ilha para descanso, alimentação e reprodução, das quais 17 são residentes, ou seja, moram em Noronha e podem ser observadas durante todo o ano. Seis espécies, porém, correm perigo de desaparecer e duas delas, o sebito-de-noronha e a cocoruta, só existem em Fernando de Noronha.

O sebito-de-noronha ou juruviara-de-noronha é o nome desse pássaro que habita florestas, jardins e áreas arborizadas, com preferência pelas copas dos mulungus. Alimenta-se de insetos e artrópodes, como pequenas aranhas. As aves têm cerca de 15 centímetros de comprimento, pesam, em média, 10 gramas, e possuem coloração verde-acinzentada nas partes superiores e marrom-claro e creme no ventre. A fêmea coloca cerca de dois ovos, que são chocados durante 12 ou 13 dias. Seu ninho, em formato de tigela funda, é feito de materiais vegetais e teias de aranha, costurados em galhos fininhos, parecendo uma taça de vinho pendurado. O pássaro sofre ameaça pela degradação de seu habitat, principalmente pela introdução de espécies exóticas, como gatos e ratos.

A cocoruta é um pássaro de 17 centímetros de comprimento, com pescoço branco e laterais e peito em tom acinzentado. A barriga é de coloração amarelada. Alimenta-se de insetos e frutos e, segundo os pesquisadores, uma cocoruta pesa, em média, 20 gramas. É encontrada em matas secas e áreas antrópicas do arquipélago de Fernando de Noronha. Também encontra-se ameaçada de extinção pelos mesmos motivos que o sebito-de-noronha. (foto: Heideger Nascimento)