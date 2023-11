Oeste baiano mostra força econômica em Fórum sobre o agronegócio

Um importante movimento, necessário para levar a realidade do Oeste baiano a outros pontos e mostrar a importância da agricultura regional para diversas autoridades regionais, estaduais e federais, movimentou Salvador. Foi o “I Fórum Permanente em Defesa do Agronegócio”, criado para discussão e visibilidade, com a a participação das entidades que promovem o desenvolvimento sustentável da agricultura no território baiano. Lá esteve representante da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Federação da Agricultura do Estado da Bahia (FAEB) e Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras (SPRB). O evento representou uma iniciativa da Band Nordeste e do Instituto Washington Pimentel.

O setor responde por quase 30% da economia da Bahia. Para um dos convidados especiais do evento, o pesquisador e empresário José Cláudio Oliveira, diretor-presidente da JCO Bioprodutos, uma das mais importantes empresas setoriais do Brasil, é preciso a cada dia conquistar espaço e representatividade, face à necessidade de se mostrar para todo o país a verdadeira dimensão da agricultura do Oeste baiano. “Aqui estão as maiores expressivas práticas agrícolas. E não somente as pessoas envolvidas no processo devem ter ciência disso, como também a população em geral, para que possa valorizar o que fazemos no campo”, diz o José Cláudio.

Segundo a Aiba – Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia, o Fórum levou informações relevantes relacionadas às diferentes culturas e práticas agrícolas adotadas na Bahia, destacando o papel dos produtores no impulsionamento da economia baiana e brasileira . O agronegócio representa 50% das exportações do Brasil. O evento abrigou ainda o painel Políticas Públicas, Segurança Jurídica e Fortalecimento do Agronegócio. Participaram também representantes do governo estadual, da procuradora geral do Estado da Bahia, do Ministério da Agricultura e diversos deputados.

Foto: empresário e pesquisador José Cláudio Oliveira, da JCO, com representante do Ministério da Agricultura, Oziel Oliveira (centro) e Jailton de Andrade (à esquerda) da Galvani.