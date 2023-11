Jerônimo: “É uma felicidade ver um baiano na Presidência da CNI”

Em Brasília, nesta terça-feira (31), o governador Jerônimo Rodrigues participou da cerimônia que empossou o empresário baiano Ricardo Alban como presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), para o quadriênio 2023-2027.

Alban e a nova diretoria assumiram o comando da principal entidade de representação do setor industrial, em solenidade realizada nesta noite, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). O evento contou com a presença de autoridades de todos os Poderes, entre elas o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

“É uma felicidade ver um baiano na presidência da Confederação Nacional da Indústria. A expectativa, com a nova diretoria, é de fortalecimento da nossa indústria brasileira, para gerar mais empregos e mais renda, e podermos exportar mais e melhorar nosso PIB“, ressaltou Jerônimo.

Após 13 anos à frente da instituição, Robson Braga de Andrade passou a presidência da CNI ao, até então, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB). Alban destacou o desafio de recuperar a capacidade da indústria brasileira de competir nos mercados globais, mas ressaltou características nacionais positivas. “Temos uma matriz energética limpa, democracia consolidada e mercado interno pujante”, disse.