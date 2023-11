SindiCombustíveis realiza encontro em Feira na quinta-feira,9

O “Ciclo de Encontros Regionais de Revendedores de Combustíveis da Bahia” acontece em Feira de Santana, nesta quinta-feira, 9, no Spazio Eventos e Convenções, na Avenida Getúlio Vargas, a partir das 8h30, e é uma realização do Sindicombustíveis Bahia.

A programação desta nova edição conta com palestra máster do economista Armando Avena (foto)e com participação de órgãos como a ANP (Agência Nacional do Petróleo), Acelen, Ibametro, Procon Bahia, Sindicom Bahia, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria da Fazenda do Estado. Os organizadores esperam um público de aproximadamente 400 pessoas.

A finalização do evento ocorre com a palestra máster do economista, jornalista e escritor, Armando Avena. Seu tema é “A inserção da Bahia no Novo Ciclo de Crescimento Econômico do Brasil e o Setor de Combustíveis”.

Negócios – Em paralelo a toda a programação estará ocorrendo a Feira de Negócios, um espaço reservado para representantes comerciais de produtos e serviços relacionados ao setor.