Fim de semana tem Festa do Vaqueiro no povoado do Socorro, em Tiquaruçu

Uma das mais antigas e tradicionais festividades em homenagem a figura do vaqueiro no município de Feira de Santana será realizada neste final de semana. A 53ª Festa do Vaqueiro do Socorro vai movimentar o povoado do distrito de Tiquaruçu neste sábado (18) e domingo (19).

A festa foi fundada por Veridiano José de Cerqueira em fevereiro de 1970. Com mais de meio século de existência é uma das mais antigas da região.

O organizador do evento, Jaime Cerqueira, observa que a estimativa de público é de aproximadamente cinco mil pessoas por dia. “É um evento que sempre atrai muitas pessoas, sejam vaqueiros de outras localidades, pessoas que vem de Salvador e outras cidades para rever familiares. Além de ser também uma oportunidade de renda extra para moradores do povoado, com venda de bebidas, comidas, acessórios e outros produtos”.

A Prefeitura de Feira de Santana está garantindo toda a estrutura para o evento. A festa faz parte do calendário de festejos oficiais do município.