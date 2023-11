Feira de Campina Grande

Campina Grande tem uma enorme feira-livre no centro da cidade, perto da Catedral, descendo no sentido do Açude Velho. São quarteirões de pura feira nordestina. Ninguém, nunca, sequer pensou em tirá-la de lá. Ela existe desde que a cidade era chamada de Vila Nova da Rainha. Para quem mora em Campina estou dizendo uma obviedade. Como estou em Feira de Santana sei o quanto pode ser novidade e estranho para alguns ter uma feira no centro da cidade…

