PM libera a fachada da Igreja dos Remédios a pedido do IPAC

A pedido do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) o Comando da Polícia Militar afastou o módulo policial que impedia a visão frontal e total da fachada da Igreja dos Remédios, no centro antigo de Feira de Santana. A Paróquia Senhor dos Passos, que é a responsável pela igreja, tombada pelo IPAC, também foi envolvida no diálogo.

Portanto, agora, a fachada da Igreja dos Remédios está à vista de todos que passam naquele largo do centro comercial. A igreja é considerada a mais antiga da cidade. “No dia 7 de novembro de 1859, pela manhã, o imperador d. Pedro II visitou a capela dos Remédios. Em 1864 era seu administrador Joaquim Pereira da Silva”

A gentileza da PM, em afastar a unidade móvel e a aquiescência da Paróquia, são também méritos da diretora do IPAC da Bahia, Luciana Mandelli, que tratou do assunto com interesse e diplomacia.

Feira deve essa a ela.