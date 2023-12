Climatização do Mercado de Arte Popular, sonho meu

O ir e vir do centro antigo e comercial que atrai milhares de pessoas da região passa por ali pelo Mercado, que é passagem, é ponto de apoio, refresco para o calor e o cansaço. Esse prédio tem importância vital para o comércio do centro antigo. Não só histórico-cultural. Ele é central na questão da mobilidade dos consumidores e pedestres.

Sem ôba ôba, com discrição e sem afetar o funcionamento dos boxes, a associação dos permissionários do MAP está concluindo uma limpeza e repintura de todo o Mercado de Arte Popular de Feira de Santana. Está uma beleza, sem dúvida! Mas o Mercado já requer mais que manutenção, requer um projeto com um olhar diferente e perspectivas diferenciadas para o centro antigo. Um projeto que “pense o MAP” não como um ótimo local para fazer um estacionamento, mas como um local central para revitalizar continuamente a vocação comercial do centro.

A climatização do MAP é sonho meu? Distante da realidade? “…vai buscar quem mora longe, sonho meu”. Uma reforma gerencial e dos espaços internos, a abertura à noite, é um “sonho impossível”?