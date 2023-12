Veja quais são as 40 propostas de Feira ao PAC 3 do governo Lula

A Prefeitura de Feira de Santana cadastrou mais de 40 propostas ao Governo Federal, através do PAC 3 (Programa de Aceleração do Crescimento). Todas as propostas totalizam mais de R$ 500 milhões em investimentos que contemplam diversas áreas, na cidade e na zona rural do município

Pavimentação da estrada vicinal ligando a BR- 101 ao Campestre no Distrito de Humildes.

Pavimentação da estrada vicinal ligando a Sede à Asa Branca no Distrito de Jaguara.

Pavimentação da estrada do Besouro no Distrito de Maria Quitéria.

Pavimentação da estrada Real no Distrito de Maria Quitéria.

Pavimentação da estrada vicinal de ligação do Povoado de Pé de Serra à Pedra Ferrada no Distrito de Maria Quitéria.

Pavimentação da estrada vicinal de ligação do Povoado de Moita da Onça à Rua dos Franceses no Distrito de Matinha.

Pavimentação da estrada vicinal de ligação da Sede à Avenida Ayrton Sena no Distrito de Matinha.

Construção da Central de Regulação de Urgência SAMU 192 Regional Feira de Santana/BA.

Construção de Equipamento CAPS II para referência da população residente nas áreas distritais.

Construção de Sede Própria do CAPS II AD – DR GUTEMBERG.

Construção de Sede Própria do CAPS II OSCAR MARQUES.

Construção do CAPS AD III para referência de população adstrita de Feira de Santana.

Construção de um Centro de Parto Normal (CPN).

Construção, implantação e equipagem de Centros Comunitários pela Vida – CONVIVE, em território vulnerável no município de Feira de Santana.

Construção de 01 Escola CRECHE/PRÉ ESCOLA TIPO 2.

Construção de 01 Escola CRECHE/PRÉ ESCOLA TIPO 1.

Construção de 01 Escola CRECHE TIPO 1.

Construção de 01 Escola em Tempo Integral de Ensino Fundamental (1º ao

5º ano), com projeto FNDE Escola de 05 salas.

Construção de 01 Escola em Tempo Integral de Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), com projeto FNDE Escola de 13 salas.

Construção de 01 Escola em Tempo Integral de Ensino Fundamental (1º ao

5° ano), com projeto FNDE Escola de 05 salas.

Construção de Espaço Esportivo Comunitário do Novo PAC

Implantação e regularização de pontos de parada de ônibus.

A intervenção, intitulada, Avenida Parque Pojuca, configura-se como uma avenida que ligará a Zona Norte à Zona Leste da cidade, margeando a bacia do Pojuca.

Prolongamento da Avenida Ayrton Senna Aeroporto.

Ampliação da frota do SAMU 192 Regional Feira de Santana/BA.

Construção de oficinas ortopédicas adequadas à oferta de serviços para pessoas com deficiência, focadas na produção, adaptação e manutenção de dispositivos ortopédicos-próteses, órteses e equipamentos auxiliares.

Construção de Policlínica Regional de porte I – Unidade especializada de apoio diagnóstico.

Regularização fundiária do Conjunto José Ronaldo de Carvalho.

Regularização fundiária do bairro Campo do Gado Feira de Santana.

Regularização fundiária do loteamento Agrovila, bairro Mangabeira.

Aquisição de 12 (doze) ônibus elétricos tipo básico.

Construção da UBS ÁGUA GRANDE/ CARRO QUEBRADO. Endereço: Rua D,

Loteamento Popular Jardim Primavera, Estrada Velha de Pé de Serra, S/N, Distrito de Maria Quitéria.

Construção da UBS JARDIM BRASIL, situada na Avenida Antônio Ribeiro Marques, s/n, Complexo Jardim Brasil, bairro Registro.

Construção UBS PARQUE VIVER PAPAGAIO estará situada na Rua K, Loteamento Parque Viver Papagaio, bairro Papagaio.

Aquisição de 3 Unidades Odontológicas Móveis (UOM) instituídas pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

Aquisição de 03 Ônibus Rural Escolar.