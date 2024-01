Padre Júlio em São Paulo, Monsenhor Jessé na Feira

Com esse episódio do padre Júlio Lancellotti, obrigatório lembrar do Monsenhor Jessé, coadjutor do Vigário Geral da Catedral de Senhora Santana durante longos anos. Protetor dos pobres e marginalizados da praça da Matriz, era uma figura pequena, humilde mas de enorme disposição para a solidariedade. Não sofreu esse tipo de perseguição.

O Centro Social ‘Monsenhor Jessé’ herdou seu legado de caridade e distribui alimentos e roupas com pessoas em situação de rua, na praça da Matriz onde ele viveu. São freiras nigerianas que administram o Centro Social, um instrumento de ação da Arquidiocese de Feira. Mas, assim como em São Paulo, temos por aqui também uma Câmara de Vereadores e que parece ser capaz de tudo…