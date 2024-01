Agricultura familiar baiana exporta 12 toneladas de produtos para Portugal

Nesta sexta-feira (5), um contêiner com 12 toneladas de produtos da agricultura familiar da Bahia embarcou do Porto de Salvador com destino a Lisboa, Portugal. Os itens exportados foram chocolates, geleias, cervejas artesanais, frutas desidratadas, produtos à base de mandioca, castanhas, entre outros.

Nesse projeto de exportação estão envolvidos:

a Cooperativa de Serviços Sustentáveis da Bahia (Coopessba), Cooperativa de Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves (Coopatan), Cooperativa dos Produtores de Abacaxi de Itaberaba (Coopaita), Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (Coopercuc), Cooperativa Agropecuária Mista Regional de Irecê (Copirecê), Cooperativa de Cafés Especiais e Agropecuária de Piatã (Coopiatã), Cooperativa Mista dos Cafeicultores de Barra do Choça e Região (Cooperbac), Cooperativa dos Cajucultores Familiares do Nordeste da Bahia (Cooperacaju), Cooperativa Agropecuária do Baixo Sul da Bahia (Coopgeaf), Cooperativa Agrícola da Bahia (Coab) e Cooperativa Cacau Mata Atlântica da Bahia (Coopermata).

O Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), tem desempenhado um papel estratégico ao apoiar as cooperativas com investimentos em infraestrutura, tecnologia, assistência técnica, capacitação e apoio à gestão.

Para Ângelo Almeida, secretário do Desenvolvimento Econômico (SDE), é “uma oportunidade única para o reconhecimento internacional da qualidade e autenticidade dos produtos originados da agricultura familiar baiana.A diversidade do carregamento ressalta não apenas a riqueza da produção local, mas também a capacidade de inovação e a aderência às práticas sustentáveis que caracterizam esses produtores”.

Foto: Manu Dias/GOVBA