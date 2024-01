Lula assina nesta quinta-feira parceria para instalação do Parque Tecnológico Aeroespacial na Bahia

A Bahia dá mais um passo, com instalação de Parque Tecnológico Aeroespacial que irá envolver engenharia de aeronaves, pesquisa, formação acadêmica e de mão de obra, entre outros aspectos.

A parceria para a implantação do empreendimento será firmada às 10h desta quinta-feira (18), com as presenças do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do governador Jerônimo Rodrigues e de outras autoridades. A solenidade será realizada na sede do Senai Cimatec – Av. Orlando Gomes, 1845, Piatã (Centro de Eventos), em Salvador.

Segundo o superintendente de Novos Negócios do Senai Cimatec, André Oliveira, com o Parque Tecnológico Aeroespacial, a Bahia entra em um mercado de US$ 800 bilhões anuais, podendo chegar a US$ 1,4 trilhão em 2032. “O Estado oferece segurança jurídica para um investimento desse porte. A cessão da área vai ser de 35 anos, prorrogável por mais 35 anos. Então, isso dá um conforto muito grande para a implementação desse tipo de estrutura. A Bahia é muito forte no setor de biocombustíveis e energias renováveis, seja solar ou eólica”, pontuou.