Parque Aeroespacial vai receber R$ 650 milhões nos próximos 15 anos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou, nesta quinta-feira (18), no SENAI Cimatec, da assinatura do acordo que cria o Parque Tecnológico Aeroespacial do Estado da Bahia. O projeto é fruto de parceria do Governo Federal, por meio do Ministério da Defesa e do Comando da Aeronáutica, com o estado da Bahia e o centro tecnológico.

O Parque, que vai ocupar quase um milhão de metros quadrados na Base Aérea de Salvador e administrado pelo SENAI Cimatec, será um ambiente dedicado ao fomento do ensino, à realização de pesquisas avançadas e à promoção da inovação no campo aeroespacial.

“Esse país precisa se dar uma chance, dar uma chance ao seu potencial extraordinário, porque ele é muito grande para ser tratado como pequeno. Mas há muita gente que teima em retroceder. Vir aqui anunciar esse parque não é uma coisa qualquer. Não podemos aceitar nada que digam que é impossível”, disse o presidente Lula, na solenidade.

O projeto visa impulsionar o desenvolvimento socioeconômico, atrair investimentos, formar profissionais qualificados, criar empregos, contribuindo para a diversificação e fortalecimento da economia local. “Esta parceria vai diminuir as desigualdades regionais. É uma entrega promissora dos governos federal e estadual, com a participação das Forças Armadas, que vai deixar um legado de prosperidade”, disse o Ministro da Defesa, José Múcio.

Pioneiro na região, o projeto vai receber R$ 650 milhões nos próximos 15 anos, fruto de Parcerias Público-Privadas. O Parque será um difusor de soluções em ciência, educação, tecnologia e inovação para os quatro principais desafios do setor: aeronáutica, espaço, defesa e mobilidade aérea autônoma