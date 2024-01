Está lá em Cascudinho, na história da alimentação no Brasil. Câmara Cascudo registrou tudo o que hoje se usa ou se sabe sobre o Nordeste, lhe dirá qualquer norte-riograndense minimamente telúrico. Tá lá em Cascudinho é argumento de verdade indiscutível, se estiver de fato. Há mentirosos desde sempre,.não foi a internet quem os criou. “O arroz-de-leite era comum no Portugal quinhentista”, está lá.

Na Bahia o arroz-de-leite não faz parte da festejada gastronomia local sabiamente atrelada a tradições africanas. Nos demais estados do Nordeste ele é bastante consumido e introduzido na culinária turistica, principalmente dos estados do Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Há quem use leite-de-cabra pra torná-lo mais exótico. Há várias receitas na internet. Mas lembre-se, o arroz-de-leite legítimo é feito com arroz-da- terra, como chamavam meus avós, o arroz vermelho, o arroz maranhense como chamavam aqui por Feira, segundo o advogado feirense Lito Reis, cujo avô negociou o produto no Centro de Abastecimento

O arroz-doce é o arroz-de-leite feito sobremesa. O salgado é a companhia da carne-de-sol, da paçoca, da ova da curimatã, em algumas, poucas, regiões continua sendo mais consumido que o agulhinha, o branco.

O arroz-vermelho é o mais antigo em cultivo no mundo e o primeiro introduzido no Brasil.

Esse aí na foto, é produzido no semiárido, produção doméstica, com sementes que vêm passando por quatro gerações.