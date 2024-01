Pedra de Abelha. Depois do Rio Tapuio, na BR 405, sentido Mossoró-Pau dos Ferros, entre à esquerda, uma légua depois, você está em Felipe Guerra, chamada no princípio Pedra de Abelha. Com esse nome entrou na história do Cangaço quando da tentativa, fracassada, de Lampião achacar Mossoró. Um dos reféns sequestrados era o Coronel Gurgel, proprietário de terras e comércios em Pedra de Abelha. Trinta e poucos anos depois, um governador do RN saiu mudando nomes de cidades e lugares para fazer homenagens póstumas a pessoas que, no mais das vezes, não tinham o mínimo de ligação com a terra. Felipe Guerra, Pedra de Abelha fica nas margens do Rio Mossoró e é área de banhos e enormes cavernas (sumidouros).

“E também de expressivas cachoeiras que correm água nos invernos. Águas que descem da chapada e adentram o grande vale desaguando no rio Moçoró (na grafia velha). Uma beleza. complementa o bisneto do lendário Quincas Saldanha, o advogado e intelectual norte-riograndense, Paulo Procópio.