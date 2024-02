Rui Costa diz a CEO da Hyundai que Brasil também quer desenvolver setor ferroviário

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou, hoje, ao presidente-executivo global do grupo Hyundai, Euisun Chung, que além da prioridade conferida à sustentabilidade e à transição energética, é interesse do Brasil aumentar a produção de caminhões e veículos de carga e desenvolver o setor ferroviário.

O ex-governador da Bahia acompanhou o presidente Lula e o vice, Geraldo Alkmin , na audiência com o CEO da Hyundai, no Palácio do Planalto.

Chung falou sobre a politica de investimentos da empresa e destacou que planeja investir mais de US$ 1,1 bilhão no Brasil até 2032, concentrados em tecnologia, em particular a de carros híbridos, elétricos e movidos a hidrogênio verde, em convergência com o programa de Mobilidade Verde MOVER, do governo brasileiro. Ele relembrou a criação de mais de 6.500 empregos diretos e o estoque de investimentos no Brasil da ordem de US$ 2,5 bilhões. Ressaltou que a Hyundai se tornou a terceira maior montadora do mundo em volume e que o Brasil recebeu a primeira fábrica da empresa no Hemisfério Sul, em Piracicaba (SP)

Rui também detalhou que a produção de energia no Brasil aumentou muito e que o país hoje produz o dobro da energia que consome, e que o desenvolvimento de energias renováveis é parte fundamental dessa expansão.

O presidente Lula destacou a aprovação da reforma tributária, a melhora do ambiente de investimentos no Brasil e o papel da industria automobilística para a politica de reindustrialização. “O país estável e com futuro recebe mais investimentos. É mais uma grande empresa crescendo em nosso país”, postou o presidente depois do evento, por meio de seu perfil na rede X (antigo Twitter).

📸Ricardo Stuckert