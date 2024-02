Mulheres nas ruas

Maria, posso fotografar? – ela já fez a pose, solícita. No comércio tem que ser simpática. Maria, vou contar a sua história , e ela, baforando: quem quer saber de minha história…!? deixa queto.

Bem jovem, um sorriso estampado nos olhos, jeito avexado de andar, serpenteava pela multidão da Marechal. Era um sábado, o dia da semana que tem mais gente no comércio do centro antigo da Feira. Chamava a atenção não só pela juventude e beleza mas pela vestimenta. Quando atravessou a praça e entrou no MAP foi solícita, mas não quis ser fotografada: – Você é de qual ordem religiosa? E ela: Ministério Profético Existe Vida Aí, do bairro da Jussara.