Mais de 300 artistas, no Instagram, pedem desbloqueio da entrada do Museu Regional

O artista visual e professor José Arcanjo começou a sua luta em outubro do ano passado e até esta data já são mais de 300 postagens no Instagram, utilizando técnicas de colagem e montagem, pedindo o desbloqueio da entrada principal do Museu Regional de Arte de Feira de Santana. A entrada bloqueada é voltada para a rua Conselheiro Franco. As colagens envolvem a participação de artistas visuais de todo o Brasil que fazem parte da rede de relações de Arcanjo ou conhecem o Museu Regional. A Universidade Estadual de Feira, mantenedora do MRA simplesmente ignora a movimentação dos artistas e até agora não emitiu nenhuma posição oficial.

