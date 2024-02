Entrada principal do Museu Regional será reaberta neste domingo

A diretora do Museu Regional de Arte de Feira de Santana, , Flávia Borges, informou ao Acorda Cidade, que a entrada principal do MRA, voltada para a rua Conselheiro Franco, vai ser reaberta no domingo, 3, quando acontece a primeira exposição do ano com amostras do acervo do Museu.

A entrada estava sem uso há 10 anos e a reabertura acontece depois de uma intensa campanha nas redes sociais, coordenada pelo artista visual José Arcanjo.

O MRA está aberto de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h e, excepcionalmente, como na exposição deste domingo.