No lugar do Carrefour

Sou frequentador antigo do shopping Boulevard, mas não tão assíduo quanto o Professor Novaes e nem quanto pensam algumas pessoas que me viram muitas vezes conversando com o advogado Raimundo Mendes na esquina do Dom Café (quando o shopping ainda se chamava Iguatemi) ou em rodas de conversas mais recentes.( Já quis sugerir que aquele largo formado pelo café e agora também por uma loja de carros elétricos da BYD, se chamasse Advogado Raimundo Mendes, mas acho que quem teria que fazer isso seria o dono do café…)

Hoje, encontrei a jornalista paulistana Maristelly de Vasconcelos e seu marido Claudio, no cafezinho. Maristelly, filha de um grande apologista de cultura popular nordestina, Genecy Vasconcelos, é apaixonada por Feira, é pernambucana de nascimento e agora mora em São Paulo. Morou um bom tempo aqui por Feira. “Sabia que lhe encontraria aqui!”, ela me disse, reiterando a fama, que não descartei, lógico, e nem era momento pra isso.

Se ela soubesse que agora é que eu tinha visto o nome do substituto do Carrefour… e é em inglês? lógico!