A birutice de Zadir

Dez minutos de conversa com Jorge Teles na sombra dos oitis do Estacionamento da Prefeitura e aparece uma dezena de pessoas puxando algum assunto com o radialista.

O local é propício e atrai resenhas de vários teores. Há uma banca de revistas, um joguinho de cartas, grupo conversando numa ponta e noutra, carro saindo, carro entrando. É um largo. E gente passando, gente passando, nesse lufa-lufa da cidade comercial.

Antes desse moço na foto, com a bicicleta, quem estava no papo era ninguém menos que Zadir Marques Porto. Mas esse jornalista, 80 anos de lucidez, carrega há muitos anos, desde jovem, uma “birutice” : não gosta de ser fotografado.