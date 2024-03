Na Alemanha, promoção do turismo baiano completa nove países alcançados neste ano

Buenos Aires (Argentina), Montevidéu (Uruguai), Santiago (Chile), Lima (Peru), Bogotá (Colômbia), Los Angeles (Estados Unidos), Madri (Espanha), Porto, Coimbra e Lisboa (Portugal). As cidades fizeram parte do roteiro da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), nos primeiros meses de 2024, para promover os atrativos do estado, captar investimentos e prospectar voos. A maratona de trabalho pelo mundo seguiu, nesta semana, com a participação do órgão baiano na Feira Internacional de Turismo de Berlim (ITB), na Alemanha, a maior plataforma de negócios turísticos globais. Este ano, o evento reuniu 10 mil expositores, representando 180 países.

A Setur-BA atendeu operadores e agentes de viagens de diversas regiões do planeta, no estande do Brasil, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Foram apresentadas as experiências oferecidas pela Bahia, que teve crescimento de 40% na atração de turistas estrangeiros, em janeiro deste ano, comparando com o mesmo período de 2023.

“Mostramos como a Bahia tem trabalhado firme na captação de voos internacionais, a infraestrutura para receber os visitantes e a diversidade dos atrativos nas 13 zonas turísticas do estado. O mercado alemão é muito forte e, por isso, foi importante marcarmos presença na ITB, onde tivemos boa receptividade”, relatou o diretor de Promoção da Setur-BA, Pedro Gramacho.