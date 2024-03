Calçadão da Sales Barbosa ganha assentos públicos coloridos e temáticos

Quem passar nesta segunda-feira pelo Calçadão da Sales Barbosa pode observar que à altura do Mercado de Arte Popular , os assentos (bancos) públicos, de concreto, foram revestidos com cacos de cerâmica coloridos e com alguns temas em mensagens desenhadas ou escritas. Uma delas, faz alusão ao “Touro do Sertão”, o time de futebol mais tradicional dos feirenses, o Flu de Feira.

Colorir e embelezar aquele trecho da cidade foi uma iniciativa da escritora Cíntia Portugal, que desde 2016 criou um projeto de revitalização cultural da rua que leva o nome do poeta romântico, feirense, na época do qual ela se chamava Rua do Meio. Cintia fez uma dissertação de mestrado sobre o poeta.

O Calçadão Sales Barbosa foi reurbanizado como parte do chamado Projeto Centro, executado pela Prefeitura de Feira, voltado para o centro comercial antigo da cidade.