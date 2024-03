Coelba tem descontos de até 90% para negociação de dívidas no MegaFeirão Serasa e Desenrola

A Neoenergia Coelba também está participando com ofertas especiais do primeiro MegaFeirão Serasa e Desenrola, aderindo assim ao maior mutirão nacional já formado para combater a inadimplência no país. O mutirão contra o endividamento conta também com a participação do Programa Desenrola Brasil e tem atendimento presencial nas agências dos Correios.

Os consumidores podem visualizar suas dívidas com a Neoenergia e quitá-las através do site da Serasa,( aplicativo Serasa disponível no Google Play e na App Store), ou entrar em contato pelo WhatsApp. Mas atenção: o único número de WhatsApp da Serasa é o (11) 99575–2096.

Os descontos no MegaFeirão variam de 10,4% a 90,1%. A Neoenergia Coelba atende a mais de 6 milhões de usuários em 415 municípios do estado, segundo dados oficiais.

O ticket médio dos débitos com energia dos moradores da Bahia chega a R$ 1.152,00.