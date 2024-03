Festival no Centro de Convenções faz de Salvador a “capital do chocolate”

Durante quatro dias, o Centro de Convenções de Salvador sedia a 3ª edição do Origem Week e o 35º Chocolat Festival 2024. São 230 estandes, de 194 marcas e produtores da Bahia e outros estados, expondo e comercializando itens feitos com cacau e outras matérias-primas como leite, café, pescado e artesanatos. Há, ainda, a participação de chefs de países como Angola, Bélgica e Argentina

Até domingo (17), estão programadas várias atividades, como cozinha-show, oficinas, palestras e feira de origem, bem como ações para crianças. Os eventos contam com investimento do Governo do Estado.,

A entrada é gratuita, porém os visitantes devem entregar 1kg de alimento não perecível, que será doado para a campanha Bahia Sem Fome.

Presente na abertura da programação, o governador Jerônimo Rodrigues destacou o papel de responsabilidade social dos eventos: “além de trabalhar para que as pessoas possam ser responsáveis pelo meio ambiente, pela vida das pessoas, visa garantir o combate à fome. Estamos falando, também, de agricultura familiar, de economia, turismo. Tudo com base no cacau”.

A organizadora dos eventos, estima que, nos quatro dias, um público de 28 mil pessoas passe pelo local, gerando uma receita de, aproximadamente, R$ 6 milhões em negócios.