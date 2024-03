Palmeiras imperiais não dão sombra, encosto talvez. Mas criam a sensação de nobreza e ostentação. Um mito estético incutido na cabeça da nação desde que Dom João VI plantou no Brasil a primeira espécie dessa palmeira antilhana , em 1809, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. São milhares delas na arborização e embelezamento vegetal de ruas públicas e espaços privados. Se fossem eleitores a monarquia já tinha voltado e aquele advogado em Feira era hoje Senador do Império dos Braganças. O mito da palmeira imperial é acrescido com um senso comum botânico de que TODAS as palmeiras imperiais existentes hoje no Brasil são descendentes da Prima Mater ou seja, daquela palmeira “mãe”, plantada por Dom João. A palmeira-imperial em matéria de invasor é como o pardal, a ave no entanto já perdeu o status e incomoda. Já a palmeira não, está em todas.Vai fazer uma casa de shows? plante palmeira imperial, barzinho no campo? ela também, entrada da garagem para passagem da carruagem real? não tem outra, respondem arquitetos apressados pelo sucesso e compensação. Essas defronte à Câmara de Vereadores de Feira foram plantadas na década de 90 do século passado. Quem informa é a foto abaixo, publicada no Memorial do site da Prefeitura de Feira. Boa semana a todos.

