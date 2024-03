Hoje é 19 de março, dia de São José, data que abre o calendário de plantio na faixa leste da Bahia e Sergipe, incluindo áreas do semiárido destes dois Estados, nesta zona de contato com a Zona da Mata, devido a presença de precipitações mais regulares e mais frequentes.

O Santo é uma referência na “boca” do outono, que ocorerá no dia 20 de março/2024, às 00:06h, quando a radiação solar perpendicular incidirá sobre a linha do Equador, migrando esta perpendicularidade para o Hemisfério Norte, isto devido a inclinação do eixo da Terra (aprox 23°26′), combinado com a translação do Planeta.

Inicia-se então um maior deslocamento das ondas de leste (ventos que trazem o ar úmido e quente acumulado sobre o Atlântico Sul) para a costa e também o avanço das frentes frias subpolares que provocam chuvas frontais entre abril e julho, ao se chocarem com a massa tropical atlântica.

Os ventos alísios empurram esta umidade oceânica para o continente, podendo penetrar até 200km continente à dentro, na Bahia e Sergipe, onde o relevo permite. A famosa safra de feijão da região de Tucano na Bahia depende destas chuvas de outono-inverno.

Em anos de El Niño estas chuvas diminuem e as lavouras ficam prejudicadas.

Esta é uma pequena contribuição para melhor entendimento entre o homem e a natureza, e, o aproveitamento das possibilidades que ela nos oferece, como bem disse Paul Vidal de La Blache, grande geógrafo francês, no início do século XX.

Marialvo Barreto, Geógrafo.