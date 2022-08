Tragédia em Jaíba e a urbanização nos distritos rurais de Feira

A tragédia do atropelamento na zona rural que resultou na morte de 3 jovens, acendeu a luz vermelha do perigo. E explico: a forte urbanização nos distritos rurais de Matinha (foto), Jaíba, Humildes e Maria Quitéria, está acontecendo com a mais absoluta ausência do poder público municipal, para exigir cumprimento de leis e planejar esta expansão urbana.

As velhas e estreitas estradas de roça agora estão sendo transformadas em ruas estreitíssimas e perigosas, pois a prefeitura não conduziu a necessária duplicação. Na Moita da Onça, na Matinha, corredores enormes de terrenos murados, transformados em ruas, de muro a muro com 4m de largura estão se espalhando. E aí surgem os loteamentos, adensa de pessoas e cresce exponencialmente o número de motos e carros circulando nestas vias estreitas. Citei a Moita da Onça, mas isto vem acontecendo em várias áreas dos quatro distritos.

E olha que já conhecemos o erro do asfaltamento da estreita estrada da Matinha, que tem provocado a morte de muitos condutores de motos, e até agora nada foi feito para recuar as cercas laterais.

Só o poder público pode resolver esta questão do enlarguecimento de vias na zona rural em urbanização, porque espontaneamente os proprietários não aceitam. Precisa de uma lei municipal mais rígida neste tema, pois é prerrogativa da municipalidade legislar sobre o uso do solo.

Marialvo Barreto, geógrafo .