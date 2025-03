Agradeço aos amigos e amigas que se solidarizaram comigo e com meus familiares sobre a “partida” da professora Maria José Macedo, minha cunhada.

Mas quem era mesmo esta professora conhecida apenas pelo nome ZEU?

Era uma pessoa muito especial, filha de trabalhadores rurais, formada em Letras pela UEFS, 72 anos, estava na ativa no Colégio Carlos Valadares, tinha curso e atuava na área de trabalho com crianças especiais, mãe e avó, agricultora e pioneira no estilo AGROCAATINGA no Gravatá, em Santa Bárbara, conhecedora das ervas medicinais, cordelista, guardiã das tradições culturais da sua comunidade e muito mais.

De uma família enorme, com 8 irmãos e irmãs, esposo, filhos, netos e um vasto número de sobrinhos. Um dos seus filhos residia com ela, o outro é geógrafo, professor mestre na UNEB e doutorando.

Sua casa no povoado do Gravatá tinha as portas abertas e era o ponto de referência de todos os familiares. Na cozinha um fogão de lenha sempre funcionando, com panelas cheias, principalmente dos produtos da sua roça e do seu galinheiro caipira.

“Tem comida aí Zeu?..” Nem sei quantas vezes fiz esta pergunta nestas 3 décadas. Perguntava só por educação, pois a resposta era sempre uma só: “ENTRA”.

Dois purrões (potes) de água ao lado do fogão de lenha, com uma prateleira cheias de copos de alumínio brilhando, é ainda o cenário daquela cozinha.

Em dezembro de 2024 ela esteve em minha Chácara na Matinha acompanhada por alunos do Ensino Médio, em trabalho de campo com o tema Convivência no Semiárido. Muitos destes alunos eram da zona rural e vieram conhecer as técnicas de irrigação simplificada, cobertura morta, “quebra” sol, preparo de mudas, calagem, etc…

Foi esta professora que Santa Bárbara perdeu. E os munícipes estavam lá ontem, em grande número, se despedindo da alegre, prestativa, competente e grande mestra.

A família dos Gaviões está de luto, pois se foi uma base que sucedeu a outra, de Gosme Gavião e Bela. Mas outra base se formará rapidamente, não vai ter vácuo na tribo dos Gaviões.

Já a saudade será eterna.

Relacionado