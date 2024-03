Feirenses,

É preceito cumprido há muitos anos:todo sábado o grupo Angoleiros do Sertão está na praça do Mercado de Arte, debaixo do oiti-rei, dançando capoeira e fazendo samba-de-roda. Espetáculo e cultura que eles levam daqui da Mantiba, na Feira, para o mundo inteiro.

O veterano vereador Zé Carneiro mostrou-se mais leal (com amigos do tempo da política estudantil) do que racional. Ainda bem que recobrou-se, e pediu desculpas, como bem disse a jornalista Dandara Barreto,no TransNoticias, sobre o minuto de silêncio para o feminicida suicida.

Edson Borges é o roteirista do áudio visual do Casarão Fróes da Mota,projeto aprovado pelo Faz Cultura. EB está na lista da Feira dos que “dispensam apresentação”.Mas td bem,você não é feirense ou não conhece mesmo: ele é jornalista com mais de 30 anos de profissão na Feira. Vai ser porreta.

‘Caruru de Sete Velhinhos’no “terreiro”do cantor feirense Cescé Amorim.Faz 70 anos, o cantador da Feira!

O astrofísico feirense Cezar Orrico está na equipe de frente que implantou o Planetário da UFBA, no campus de Ondina, Salvador,

que será aberto ao público a partir de 2 de abril. Orrico foi o idealizador e executor dos planetários Antares e Parque do Saber, em Feira de Santana

Mercado da Doença – A medicina empresarial anuncia um hospital oncológico em Feira.Sinal que os diagnósticos de câncer vão aumentar substancialmente.Eremitices – Agora, a presidenta da Câmara de Feira,Eremita Mota, desafia a Justiça e protela o cumprimento de ordem judicial. É o dinheiro público que vai pagar a multa, não é o dela…O Rio é aqui – Veja a quantidade de homicídios nunca resolvidos pela Polícia em Feira…Então você acha que é só incompetência!?