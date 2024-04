Dia Nacional da Caatinga mexe com o Nordeste; Jerônimo defende Fundo para o bioma

O Dia Nacional da Caatinga, 28 de abril, mexeu com o sentimento nordestino e diversas formas de expressão celebraram esse bioma genuinamente brasileiro.

Na Bahia, o maior estado do Nordeste, o governador Jerônimo Rodrigues comemorou:

A Caatinga representa bem o povo nordestino: forte, resistente e cheia de potencial.Celebrar o único bioma 100% brasileiro é acreditar no seu valor, defendendo, preservando e investindo. Essa é a nossa proposta pro Fundo Caatinga. Esse é nosso compromisso com a #NossaTerra!

A caatinga é um bioma único do Brasil, ocupando aproximadamente 11% do território nacional. Engloba os estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte de Minas Gerais.

A data foi oficializa através do Decreto Federal de 20 de agosto de 2003. O dia 28 de abril foi escolhido em homenagem ao professor João Vasconcelos Sobrinho (1908 – 1989), professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, um dos pioneiros nos estudos ambientais no Brasil,