Estação de Tratamento de Água de Pedra do Cavalo faz 40 anos

A Estação de Tratamento de Água (ETA) de Pedra do Cavalo fornece água potável não somente para Feira, mas também para os municípios de Conceição da Feira, São Gonçalo dos Campos, Santa Bárbara, Tanquinho e Santanópolis. Ela está completando 40 anos de operação.

Localizada em Conceição da Feira, foi inaugurada em agosto de 1984, na gestão do então governador João Durval Carneiro, como parte integrante das obras do Complexo de Pedra do Cavalo. A antiga estação ficou submersa no lago da barragem e deu lugar a uma nova

“Foram tempos áureos para o Saneamento no estado. A implantação da nova estação foi imprescindível e permitiu ampliar consideravelmente a produção de água tratada e, com isso, impulsionar o crescimento econômico não somente em Feira de Santana, mas em toda macrorregião”, afirma Alpiniano Reis, engenheiro civil e ex-gerente do escritório de operação da Embasa à época.

A ETA de Feira capta água na Barragem de Pedra do Cavalo e, atualmente, trata cerca de 1.700 litros de água por segundo, ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um conjunto de bombas de alta potência transporta a água do Rio Paraguassu para Estação, onde passa por diversos processos físico-químicos até se tornar própria para o consumo humano.

Através uma rede distribuidora com mais de 2 mil km de extensão somente no município de Feira de Santana, a água tratada chega a 600 mil feirenses em mais de 215 mil imóveis na sede e na zona rural do município.

“Ao todo, são mais de 800 mil pessoas beneficiadas nos seis municípios da região, além de centenas de indústrias, estabelecimentos comerciais e de serviços”, explica o gerente regional da Embasa, Raimundo Bezerra Neto.

Ampliação – A Estação de Tratamento de Água do Sistema está recebendo novos investimentos do Governo do Estado, através da Embasa. Está em andamento a obra que vai aumentar em quase 50% a capacidade de produção de água tratada da Estação. Parte da 3ª etapa de ampliação do sistema integrado de abastecimento da região, a ampliação da ETA conta com investimentos da ordem de R$ 75 milhões e vai possibilitar o incremento de 750 litros de água por segundo ao sistema.

As obras também preveem a implantação de uma estação de tratamento de lodo residual e um reservatório apoiado.

“A ampliação da Estação de Tratamento, juntamente com os Centros de Reservação Norte, Leste e do Tomba – que foram as unidades operacionais entregues em Feira de Santana ao longo dos últimos 10 anos – fazem parte deste conjunto de investimentos estruturantes que a Embasa vem fazendo para garantir uma maior segurança hídrica e também suportar o desenvolvimento da região”, afirma o gerente regional.