Morreu Carlos Novaes, o engenheiro criador de uma “matemática alternativa”

O Blog da Feira comunica o falecimento do professor aposentado da UEFA, engenheiro civil, músico e matemático, Carlos Novaes, acometido por pneumonia. O professor estava internado há alguns dias. . O corpo está no Centro de Velório Gilson Macedo, na Kalilândia , em Feira de Santana, Bahia, Brasil.

Novaes era frequentador assíduo do Shopping Boulevard desde a sua fundação. Figura popular entre frequentadores dos cafés existentes naquele local.

Criador de uma “matemática alternativa”, o professor escreveu o último artigo sobre o assunto em uma CARTA AO AMIGO JORNALISTA JANIO REGO, publicada aqui no Blog da Feira.

A carta publicada há exatamente dois meses contém no primeiro parágrafo uma espécie de “despedida”:

Prezado amigo, escrevo esta carta porque, afinal de contas, queira ou não queira, estou ficando idoso, já meio cansado das minhas batalhas nesta vida, sempre querendo mostrar que na vida sempre existe caminhos alternativos.

O sepultamento do corpo do professor Novaes acontece neste domingo, 19, no cemitério Jardim das Flores. O professor não deixou fihos.