Carta ao amigo e jornalista Jânio Rêgo

Prezado amigo, escrevo esta carta porque, afinal de contas, queira ou não queira, estou ficando idoso, já meio cansado das minhas batalhas nesta vida, sempre querendo mostrar que na vida sempre existe caminhos alternativos.

Aqui vou abordar uma coisa muito interessante, que é o tal número complexo, em matemática, que, aliás, é uma teoria que conheço pouco, só o necessário, mas vamos lá. Porque eles, os números complexos, existem?

Eles existem por que os matemáticos acham, este é o termo exato, acham, que não existem raízes de números negativos reais em matemática, que é uma idéia muito antiga. Como eu vou explicar a existência desses números aqui?

Por exemplo, em termos de áreas, qual seria o valor de ambos os lados de um quadrado de área igual a menos 1, A = -1?

L = ?

A = -1

Assim não dá para achar o valor de L não? -1.-1 =1 ou 1.1 =1.

Assim, por exemplo, em matemática, (-5,57) elevado a 0,56, ou (-5,57)0,56, é igual, pela maquina Hp, é igual a (-0,4902…, 2,569). Isto é a matemática e pronto, ou seja, isto é um número complexo, que mais parece, na realidade, é um vetor.

Mas isto não quer dizer que não exista uma álgebra alternativa, diferente, que resolva esta questão, que eu me debrucei durante anos para resolvê-la, que resolvi e só depois de anos consegui, graças a Deus, depois tem gente que diz que Deus não existe, publicar em uma revista do Estado do Paraná, Brazilian Journal of Animal and Environmental Research, por que as pessoa não aceitam, de jeito nenhum, uma idéia diferente para a resolução destes problemas. Eu tenho um professor, que não vou citar o nome, que depois que eu apresentei o meu trabalho, virou a cara para mim.

Pois bem, a minha solução foi hiperbólica, que é uma matéria que Leonard Euler desenvolveu inicialmente, que, por sinal, funciona perfeitamente e é exata.

Mas por que esta carta? Ela não é para mostrar o trabalho, que, afinal de contas, já existe e pronto. Em matemática existe solução para este tipo de problema, existem logaritmos de números negativos e pronto, só que não são conhecidos.

Mas por que não conhecidos meu amigo? Por que foram desenvolvidos por um baianiroca, que é mistura de baiano com carioca, em uma cidade do interior do Nordeste. Se fosse feito por um Helmult, um John, um Geovanni, há…, ai seria outra coisa, ou seja, por puro preconceito intelectual, aliás, sem direito a defesa, por que até de Nostradamus SOS do Rancho Fundo este professor foi chamado, aliás, por causa de uma banalidade, por que os matemáticos acham, que 1 elevado ao infinito é indeterminado, eles, eu acho que é 1 mesmo, mas vamos supor que eles estejam certos, seja indeterminado, ou seja, não pode ser determinado, e no cálculo de um certo limite, ele acham que é “e”, que é um número extravagantemente grande, cheio de denominações extravagantes. Como 1∞ = 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 … = “e”?

Ora, se 1 elevado a qualquer tipo de número é 1, negativo, positivo, elevado a i, elevado a zero, a um numero enorme, é 1, como se pode provar que 1 elevado ao infinito é “e”? Isto é piada, mas, no entanto, me ofenderam injustamente por que eu, há anos atrás, disse que era 1.

Tenho até um livro sobre este despautério, engavetado, obviamente.

Mas o que o senhor quer professor? Quero o meu direito de defesa contra este preconceito intelectual. Obrigado pela sua atenção.

Feira, 19/03/2024. Prof. Carlos P.de Novaes carlospdenovaes@gmail.com