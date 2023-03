Praias cercadas

Tem certas coisas nesta vida que a gente vê e não entende.

Todo ano é a mesma coisa, alguém foi atacado por tubarões nas praias de Pernambuco, principalmente em Recife, sempre noticiadas nas TVs, mas ninguém toma uma providência.

Porque a Prefeitura não separa certas partes das suas praias e no mar, à uma certa distância conveniente, cerca a praia, com redes convenientemente feitas para este fim, tipo arrastão, que bóia e mantém a parte do fundo fechada para a entradas de tubarões?

As características das redes não serão discutidas aqui. Pode-se fazer um concurso e os especialistas é que as definirão. Formato, matérias, malha, a distancia da praia etc.

É uma medida simples que não traz nenhum problema, só beneficio.

A praia fica segura e longe da aproximação dos tubarões e os banhistas terão a certeza que não serão atacados.

Este meu pequeno artigo é só para alertar que este problema tem lá sua solução e não deve permanecer assim com está, sem solução conveniente.