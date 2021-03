Sobre o uso de exaustores

Bem, eu não sou médico, sou engenheiro e professor e assim, minhas ideias são de uma pessoa que lida com fluido.

Todo mundo adora um ar condicionado embora existam algumas exceções, pois eles nos trazem conforto, bem estar, mas não é bem sobre ar condicionado que quero falar, é sobre exaustão do ar dos meios públicos em que vivemos no dia a dia com exaustores potentes e corretos, que é uma coisa pouco observada.

Por exemplo, nos shopping. Eu sempre passo pelo shopping usando mascara para almoçar e observo a falha que existe na aspiração do ar, que é muito falha, pois os projetistas dão muito valor ao ar condicionado e pouquíssimo valor a aspiração do ar, que é uma coisa, um detalhe, importante e relativamente fácil de ser reparado, pois no mercado existem aspiradores de ar de médias e grandes potências, que se fossem colocados nas entradas e saídas dos shoppings, aspiraria o ar interior que normalmente tem grandes quantidades de vírus, bactérias e fungos do ar, fazendo com que o índice de contaminação destes ambientes interiores fosse menor. Isto não é uma solução, mas ameniza a contaminação do meio diminuindo os efeitos deletérios destes ambientes contaminados que vivemos evidentemente direcionando o ar exaustado para cima nas saídas para não contaminar os transeuntes lá fora.

Em hospitais é a mesma coisa, quando a gente entra a gente nota muito ar condicionado e pouquíssima exaustão o que melhoraria os ambientes hospitalares.

Se estes exaustores fossem dimensionados corretamente, poderiam até ter mecanismos para matar estas bactérias, ácaros, vírus na saída mas aí já dependeria de um projeto de fábrica mais específico, mais elaborado.

Vocês querem ver outro exemplo, os nossos ônibus, que tem bons sistemas de ar condicionados, mas péssimos sistemas de exaustores, a não ser abrir as suas janelas, o que às vezes é até impossível, ou seja, uma falha de projeto que pode ser sanada com facilidade, instalando exaustores nas suas coberturas.

Trens e nossos metrôs nem se fala, é entupido de gente e tudo sem exaustão ou se tem é de péssima qualidade.

Alguém de certo diria, mas professor…, este sistema diminuiria a qualidade do ar condicionado, gastaria mais energia não é? Sim, mas é um ponto de vista que nós deveríamos pensar melhor neste assunto, com mais profissionalismo.

As nossas lojas, casas, hospitais, trens. Tudo é abafado e fresquinho. Será que estes sistemas estão, do ponto de vista sanitário, corretos. Desliguem um pouco o ar condicionado e refresquem os nossos ambientes de outras maneiras. Para isto existem os projetistas, os profissionais, os arquitetos. O que eu queria é só levantar o assunto para serem mais bem discutidos pelos profissionais do ramo.

Se o índice de contaminação cair, o ambiente ficará mais sadio. Obrigado.