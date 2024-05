Vaticano reforça Carta Pastoral de Dom Zanoni sobre “aparições” de Nossa Senhora em Angüera

Um documento do ‘Dicastério para a Doutrina da Fé’ , aprovado pelo papa Francisco e publicado esta semana pelo Vaticano para as Dioceses do mundo inteiro, reforça a Carta Pastoral divulgada pelo arcebispo de Feira, Dom Zanoni Demettino onde ele faz sérias advertências sobre as “aparições” de Nossa Senhora, em Angüera (a 40 km de Feira de Santana), propagadas pelo “vidente” Pedro Regi.

No documento, a Igreja renova as regras relacionadas aos acontecimentos sobrenaturais e reconhece que episódios descritos como imaginários e mentirosos podem prejudicar os fiéis e fala sobre “a possibilidade de erros doutrinários, uma simplificação excessiva da mensagem do Evangelho ou a difusão de uma mentalidade sectária” e que os fiéis poder estar sendo “enganados por um acontecimento atribuído à iniciativa divina, mas que nada mais é do que o produto da imaginação de alguém” ou de pessoas “inclinadas à mentira”.

Na Carta Pastoral de Dom Zanoni, ele coloca em dúvida o teor das mensagens que o vidente diz serem feitas em aparição a ele, por Nossa Senhora.