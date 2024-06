Igreja católica cria dois ‘Santuários’ em Feira: Senhor dos Passos e Santo Antônio dos Capuchinhos

Domingo, em missa solene, às 11 horas, presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Zanoni, a Paróquia Santo Antônio será elevada a categoria de Santuário. A Paróquia está completando 60 anos e foi implantada pelo então bispo diocesano Dom Jackson Berenguer Prado, após a construção da igreja pelos frades Capuchinhos. No dia 17 de maio passado, a Paróquia Senhor dos Passos, cuja igreja fica no centro da cidade de Feira de Santana, também foi elevada à categoria de Santuário.

De acordo com o Código de Direito Canônico, (cânon nº 1230), a denominação de santuário refere-se a uma igreja ou qualquer outro lugar sagrado no qual os fiéis, em grande número e por algum motivo de piedade, fazem peregrinações, com a aprovação do bispo diocesano.

A igreja Santo Antônio é uma construção arrojada, erguida pelos frades capuchinhos, às margens da avenida Presidente Dutra. O lugar era deserto e rural. A construção do convento e da igreja fez da área de Feira o bairro que é hoje, os Capuchinhos. A obra foi planejada e calculada pelo engenheiro João Marchesini.