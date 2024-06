Governo da Bahia desembolsa R$ 650,8 milhões para antecipar pagamento dos servidores

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou que Governo do Estado vai antecipar o pagamento de 50% dos salários dos servidores públicos do Poder Executivo, na sexta-feira (21). O reajuste concedido sobre a remuneração do funcionalismo público estará incluído na antecipação. O pagamento dos outros 50% do salário será no dia 28 de junho, seguindo o cronograma oficial do estado. A antecipação vai beneficiar diretamente 270 mil pessoas, entre eles servidores ativos e inativos (aposentados e pensionistas) do Estado.

O Poder Executivo irá desembolsar um montante de R$ 650,8 milhõe com o adiantamento para os servidores, recursos que vão ajudar a movimentar a economia do estado.

A antecipação vai contribuir para aumentar a circulação de capital no estado, especialmente nas cidades do interior, que recebem grande quantidade de pessoas no período dos Festejos Juninos