Air-France começa em outubro a fazer os voos Salvador-Paris-Salvador

A partir do dia 28 de outubro deste ano, a viagem entre as cidades da Torre Eiffel e do Elevador Lacerda ficará mais rápida. É que, nesta data, a Air France-KLM inicia a operação da nova rota Paris-Salvador, ampliando a presença da companhia aérea no Brasil. A decisão foi anunciada, hoje (18), pelo governador Jerônimo Rodrigues, em reunião no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Salvador será o quinto destino da companhia francesa no Brasil, que, hoje, opera em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Belém. Os voos, que fazem parte da mais nova rota operada pela Air France no mundo em 2024, também ligarão outras cidades na Europa, Ásia e África.

“Com essa parceria, nós, do Estado, conseguimos garantir que a marca Bahia possa ser explorada e expandida para todo lugar. Ter um voo com o destino Bahia-Europa não nos limita apenas a Paris e França. É uma porta de entrada tanto para a Europa quanto para a Ásia, para a China e assim por diante”, afirmou o governador, que acrescentou: “nós abrimos possibilidades de negócios, temos interesse em dialogar com o trade turístico, restaurantes, bares, hotéis, casas de shows. A Bahia, hoje, principalmente com a Europa, tem muito investidores, por exemplo, na área de energia renovável. Essas pessoas vão e voltam constantemente ao turismo de negócios. Quem pousa aqui, em Salvador, pode, tranquilamente, se dirigir ao oeste, ao extremo sul. Então, estamos falando de geração de renda, geração de emprego, recuperação dos vôos da pandemia. É uma tentativa de busca para ampliarmos os voos internos, regionais, no estado da Bahia”.