Construtoras apontam pendências em conjuntos do ‘Minha Casa Minha Vida’ em Feira

Nesta terça-feira à tarde, o Sindicato do Comércio de Feira de Santana (SICOMFS) liderou uma reunião virtual entre representantes das maiores construtoras da cidade e membros do Governo do Estado da Bahia para tratar de pendências em unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A reunião foi mediada pelo presidente do SICOMFS, Marco Antônio da Silva.

O presidente do Sindicato redigiu um documento detalhando as reivindicações das construtoras que compõem a Câmara da Construção Civil de Feira de Santana. As empresas participantes incluíram MAlmeida, Cepreng, LMarqueso, CSO, FSouza e Estação 1. Durante a reunião, foram levantadas várias questões, incluindo problemas com a prefeitura relacionados à documentação, liberação de equipamentos públicos, iluminação pública, infraestrutura, além de pendências com a Embasa, Coelba e Caixa Econômica Federal.

Os empreendimentos com pendências para entrega das unidades habitacionais são:

• Projeto Vivendas Panorama 1 e 2 (Cepreng Engenharia)

• Residencial Lagoa Encantada 1 (MA. Almeida Engenharia)

• Residencial Rio de Janeiro 2 (Estação 1 Construções)

• Residencial Rio de Janeiro 1 (F. Souza Construções)

• Residencial Parque Sabiá (CSO Engenharia)

• Residencial Parque das Camélias (L Marquezzo Construções)

O documento com as reivindicações foi encaminhado aos representantes do Governo do Estado, Rita Brandão, da Casa Civil, e Adriano Costa, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur). O grupo voltará a se reunir logo após o São João