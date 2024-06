Vivaldo Santiago, Zabé do Poço e João do Jenipapo em Bonfim de Feira

A primeira vez que vi meu amigo VIVALDO FELIPE SANTIAGO ele olhava atentamente os cordéis expostos na banca de Jurivaldo, no MAP. Como um paparazzi, sem ele perceber, fiz a fotografia. Ficou um flagrante de rua muito prosaico e elegante: ele vestia um blazer e portava um guarda-chuva que tocava o chão como uma bengala enquanto lia os folhetos coloridos. ((O artista plástico Jean Lima aquarelou essa imagem com talento e arte próprias.))

Muitos anos depois, me reaparece a figura, e nos aproximamos. De lá pra cá há sempre reencontros como esse, registrado pela bondade de Carlinhos Pedrosa. Vivaldo tem 87 anos e nasceu em Bonfim de Feira. Mas vive e trabalha na cidade desde jovem.

No distrito, era conhecido por PEECA, apelido que ganhou nos tempos de criança na localidade do Poço onde ajudou a fazer os presépios de Zabé, herança religiosa que seu amigo de infância, João do Jenipapo, deu seguimento pelo resto da vida. Izabel do Poço (Zabé) e João são figuras da história mística que envolve o distrito cuja sede fica a 30km da cidade da Feira. Conversamos mais um pouco, principalmente sobre o distrito, e nos despedimos, até o próximo, amigão, até.